"Por qué revelé en Twitter que era portadora de VIH"

"Cuando era más joven, estaba muy temerosa de cómo me fueran a percibir", confesó.

"Pero ahora que soy mayor, las opiniones de los otros no me preocupan. Creo que me he vuelto emocionalmente más fuerte. Cuando recibo estos comentarios, realmente no hacen mella".

"Realmente no me han discriminado. Diría que yo me discriminé a mí misma, desde los 14 a los 18 años, porque no quería hablar al respecto. Sólo lo sabía mi familia, nadie más. Una vez cumplí los 18, decidí empezar a contarlo. Ha sido mejor y más sabio hacerlo".

Saidy contó que ella es la primera persona de su pequeño pueblo en la provincia noroccidental de Sudáfrica en salir públicamente a hablar de su condición.

Y ha recibido respuesta y apoyo ahí. "Así sea yo u otra persona, la realidad es que la gente vive con VIH, así hablen o no al respecto".

Uno de los mayores desafíos ha sido establecer relaciones amorosas.

"Actualmente estoy en una relación. Es increíble porque usualmente yo revelo desde un principio (mi condición). Si la persona decide que se quiere quedar conmigo, todo está bien, pero si deciden que no, también está bien", manifestó.