Populista holandés advierte de reacción si se le aísla

El Partido de la Libertad aparece con una sólida ventaja en los sondeos para las elecciones del 15 de marzo a la cámara baja del Parlamento. Sin embargo, los partidos tradicionales han descartado trabajar en gobierno de coalición con Wilders. Eso podría ponerle muy difícil la formación de un gobierno, dado que el sistema electoral holandés casi garantiza las coaliciones.

Wilders afirmó en una entrevista televisada el domingo que "si los votantes hacen que el (Partido de la Libertad) gane a lo grande —no hablo de dos o tres escaños adicionales, sino de a lo grande", los otros grupos tendrán que trabajar con su partido.

El Partido de la Libertad tiene ahora 12 de los 150 escaños de la cámara baja, pero las encuestas apuntan a que aumentaría de forma considerable su presencia tras los próximos comicios. El propio Wilders afirma que hasta 2,5 millones de personas podrían votar por él, en un país de 17 millones de habitantes, y que otros partidos pueden ignorar a sus votantes de ultraderecha bajo su cuenta y riesgo.

"Uno puede detestar a Geert Wilders del PVV, pero no puede ignorar a 2-2,5 millones de personas", dijo a la televisora WNL.

En el pasado, el líder populista ha amenazado con una revuelta si su partido se ve apartado pese a sus avances electorales.

"La gente no lo aceptará si simplemente los hacen a un lado por millones. Y, por supuesto, no quiero decir que vaya a haber tanques en las calles", dijo.

"La revuelta es siempre democrática y no violenta, pero no se pasará, eso puedo decírselo. En Holanda tenemos derecho de manifestación y derecho a alzar la voz si no estamos de acuerdo con algo", afirmó.

En una extensa entrevista, Wilders hizo hincapié en su manifiesto para los comicios, afirmando que quiere cerrar las fronteras holandesas a migrantes de países musulmanes, cerrar mezquitas e ilegalizar el libro sagrado musulmán, el Corán. También restó importancia a que su plan para sacar a Holanda de la Unión Europea pudiera tener un efecto devastador sobre la economía holandesa, señalando que se espera un fuerte crecimiento de la economía británica a pesar de que ese país votó a favor de abandonar el bloque de 28 países.

