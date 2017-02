Popovich decepcionado de que Trump no sea más conciliador

Popovich, quien se graduó de la Academia de la Fuerza Aérea, se expresó indignado por la negativa de Trump de reunirse con grupos que "denigró" durante la campaña electoral.

El técnico se pronunció sobre el tema previo para el partido contra los Pacers de Indiana.

A Popovich se le preguntó cómo su crianza cerca de Gary, Indiana, una ciudad con una importante población afroamericana le ha ayudado a la hora de abordar temas políticos con sus jugadores en un periodo de marcada división tras las elecciones presidenciales.

"Todos tenemos la esperanza que el presidente Trump tenga éxito, confiamos que pueda hacer cosas en beneficio de todos", indicó Popovich. "No inició su presidencia aplacando a los grupos que denigró durante la campaña. No ha dicho nada sobre las mujeres, negros, hispanos, la comunidad LGBT, gente minusválida. Ha actuado como si nada hubiera pasado. Así que, esa disposición de hacer lo que sea necesario para ser electo, el hablar y actuar de la manera como lo hizo, eso me pareció inaceptable. Es realmente repugnante. Incluso la gente que votó por él lo reconoce, pero alguna motivo pueden ignorar eso y perdonarlo. Su personalidad — esa incapacidad para no ser arrogante — alimenta sus dichos y decisiones, y eso es lo que te da miedo".

Popovich, de 68 años, ha ganado cinco campeonatos de la NBA con San Antonio y amaneció el lunes como el séptimo en la lista histórica de la liga con 1.130 victorias. También ha sido laureado tres veces como el mejor entrenador de la NBA.