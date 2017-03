Policía: Tiroteo en Las Vegas, "sin una razón aparente"

El pasajero Gary Breitling, de 57 años, recibió un disparo y murió el sábado antes que el atacante se atrincherara en el vehículo, lo que ocasionó el cierre del corredor turístico The Strip durante horas, de acuerdo con la oficina forense del condado Clark. Breitling, residente de Sidney, Montana, falleció en un hospital.

Cárdenas fue ingresado en la cárcel bajo cargos de asesinato, intento de asesinato, allanamiento y por disparar dentro de un autobús. De momento se desconoce si el agresor cuenta con abogado, y los intentos para contactar a su familia fueron infructuosos.

El autobús se había detenido en The Strip cerca del hotel y casino Cosmopolitan, y los pasajeros descendían cuando Cárdenas, sentado en la parte posterior del vehículo, se puso de pie y realizó varios disparos con una pistola, reportaron las autoridades. El agresor no vació completamente su arma, pero disparó contra la policía durante el momento en que estuvo atrincherado. La policía aseguró que no realizó ningún disparo.

El subjefe policial Tom Roberts dijo que las autoridades creen que Cárdenas pudo haber tenido "cuestiones mentales".

Otra persona recibió un disparo en el abdomen y fue hospitalizada, pero se espera que sobreviva. Ambas víctimas estaban sentadas en la parte posterior junto a Cárdenas, según la policía.

Se desconoce cuántas personas estaban en el autobús al momento de la balacera, pero transeúntes y pasajeros lograron escapar. La policía ha creado una línea telefónica a la que espera que tales pasajeros se comuniquen para reportar lo que atestiguaron.

Debido a que las autoridades no sabían si había más víctimas dentro del autobús, negociadores de crisis, robots y vehículos blindados lo rodearon. Agentes entraron a los casinos para advertir a los turistas que se refugiaran hasta nuevo aviso, lo que dejó completamente vacías las áreas de peatones y avenidas de tráfico de taxis normalmente bulliciosas.

Los visitantes también se ocultaban dentro de otras famosas propiedades afectadas, entre ellas el Bellagio, Paris, Planet Hollywood y Bally's, que además de hoteles y casinos cuentan con restaurantes, tiendas y atracciones.

