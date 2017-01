Policía de NJ critica pacto de cooperación de Cuba-EEUU

TRENTON, New Jersey, EE.UU. (AP) — El jefe de la policía estatal de New Jersey criticó un acuerdo de ley alcanzado entre Estados Unidos y Cuba, alegando que no requiere la repatriación de una mujer declarada culpable de asesinar a un policía de ese estado norteamericano.