La policía de Miami Dade, en colaboración con Homeland Security, realizó una de las confiscaciones más grandes en su historia en este rubro, al incautar 31 millones de dólares en joyería falsa.

Jimmy Hernández de 40 años y Tania Varona de 57, fueron arrestados por vender joyas falsificadas en su negocio llamado The Lord of The Ring, ubicado en la calle 8.

Imitaciones de Michael Kors, Cartier, Tiffany, Channel, Rolex, Tory Burch, entre otras, formaban parte del abultado inventario de estos comerciantes. Sin embargo; ellos aseguraron a América Noticias haber sido víctimas de un escándalo exagerado que perjudicó su imagen y su negocio, al tiempo que aseguraron que el precio real que pagaron por la mercancía que les fue incautada oscila entre los 30 mil y 50 mil dólares.

El comerciante resaltó las incongruencias en los informes de arresto. El de su madre dice que el material confiscado fue valorado en dos millones de dólares, mientras q el Dr Hernandez dice que el valor de esos mismos artículos es de 31 millones de dólares. Por su parte las autoridades admitieron que la discordancia se debía a que en un principio no habían contabilizado toda la mercancía.

Hernández y Varona pagaron una fianza de 15 mil dólares para continuar operando su negocio. Ambos aclararon que no intentan justificar su infracción por lo que están dispuestos a pagar la penalidad correspondiente, pero fueron enfáticos al manifestar su indignación ya que, según dijeron, no toda la mercancía que venden tiene el nombre de reconocidas marcas y que de hecho, algunos artículos son diseños propios.

Finalmente, Hernández aseguró que se defenderá en la corte con la esperanza de que todo este caso no afecte su amplia lista de clientes.