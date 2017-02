Policía despeja protesta contra Evo Morales por ley de coca

La protesta inició el jueves pasado con una marcha a la que siguió una vigilia cerca de la Asamblea Legislativa, pero la noche del lunes fue despejada por los uniformados. La policía no informó si hubo heridos o detenidos.

El proyecto de ley será tratado el martes por la tarde, y reconoce a dos regiones como productoras: Yungas, en el norte de La Paz, y Chapare, en el centro de la región de Cochabamba. La ley actual sólo reconoce a los Yungas como área tradicional.

"Nosotros no estamos de acuerdo. No queremos dos regiones tradicionales. Los Yungas producen coca desde nuestros ancestros. El presidente Evo Morales sólo está favoreciendo a su sector y de nosotros se ha olvidado", señaló el vicepresidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (ADEPCOCA), Gregorio Chamizo, que representa a la zona de Yungas.

De aprobarse el proyecto, se permitirían 13.000 hectáreas de cultivo legal de coca para los Yungas, 1.000 más de lo que actualmente se permite, y 7.000 para el Chapare, bastión de Morales.

La diputada opositora, Jimena Costa, dijo que la ley "favorece a los del Chapare, ya que ellos también son reconocidos como cultivadores legales tradicionales". Sin embargo, agregó: "todos sabemos que la coca de los Yungas va para consumo tradicional en un 94%, ya sea acullico (masticado), para mates y otros; en cambio, para el Chapare solo 7% pasa por un mercado legal".

"Nosotros no estamos favoreciendo a nadie. Son ellos quienes no quieren consensuar, así no podemos seguir. Este proyecto tiene que continuar su camino, no se puede estancar", dijo en conferencia de prensa el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico.

Bolivia es tercer productor de coca y cocaína después de Colombia y Perú.

Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), a mediados de 2016 existían 20.200 hectáreas de coca en Bolivia, 1 % menos de lo reportado en 2015.