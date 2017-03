Pitcher de Azulejos, dado de alta tras recibir pelotazo

House llegó al parque de entrenamiento de Toronto durante el juego sabatino ante los Filis de Filadelfia.

"Definitivamente, el día de ayer fue difícil", comentó. "Toda esta experiencia fue como un torbellino. Y hoy me encuentro mucho mejor de lo que pensé".

El pitcher fue sacado del terreno en ambulancia el viernes, tras recibir el pelotazo en el noveno inning de un partido ante los Tigres de Detroit. Fue llevado al Centro Médico Regional Lakeland, y las pruebas no revelaron lesiones de cuidado. House permaneció hospitalizado durante la noche para estar bajo observación, de acuerdo con los Azulejos.

"No hubo fracturas de cráneo ni nada así, lo que es estupendo, particularmente si consideramos la fuerza del golpe", indicó House.

Después del percance, el manager de los Tigres, Brad Ausmus comentó que el pelotazo fue uno de los más escalofriantes que ha atestiguado en un encuentro de béisbol

"Cuando fui allá, se cubría la cara con el guante", relató Ausmus. "Había sangre en su rostro, en el guante y por todos lados".

House fue alcanzado en la nuca por una pelota que salió del bate de John Hicks. La bola rebotó y se elevó unos 10 metros (30 pies) antes de que fuera capturada por el cátcher Mike Ohlman.

El lanzador cayó de bruces y permaneció tendido en el montículo unos 20 minutos, mientras se le daban los primeros auxilios. Luego, se le colocó en una camilla. House alcanzó a levantar un pulgar, para indicar al público que se encontraba consciente, mientras se le subía a la ambulancia.

"Yo sólo preguntaba cuándo llegaría la ambulancia. '¿Podrían simplemente sacarme del campo? Sólo quiero salir de aquí', les dije. Esa fue la peor parte, y no saber lo que me iba a pasar", recordó House. "Había demasiados pensamientos que venían a mi mente. Sólo quería estar bien, salir de ahí y estar saludable".

En los próximos días, el pitcher deberá tener algunas precauciones.

"Tengo que hacerme unos análisis... análisis del protocolo de conmociones cerebrales, para asegurarme de que todo esté normal", explicó. "Y luego habrá que progresar cada día. Iremos tan lejos como lo permita mi cuerpo".

La madre de House escuchaba el juego en Mississippi.

"Me dijo, 'casi me da un infarto''', contó House. "Yo estaba en el terreno y pedí, 'por favor, ¿pueden enviarle un mensaje de texto o llamarla ahora?' Cuando estaba tendido ahí, escuché que hablaban con ella. Le dijeron 'él está consciente ahora, no fue nada serio, vamos al hospital y la mantendremos informada'''.

El manager John Gibbons dijo el sábado que "todo luce bien" con House.

"Me recuperaré por completo", tuiteó House. Agregó que "todo lucen bien" después del que catalogó como el "mayor susto" de su carrera.