Piden a Trump que revoque medidas de apertura hacia Cuba

"Le escribimos para pedirle que quite, tan pronto como sea posible tras asumir como presidente, la orden del presidente Obama para que la inteligencia estadounidense comience a cooperar con la seguridad estatal cubana", expresaron en una carta de dos páginas.

Las órdenes ejecutivas de Obama que flexibilizaron las restricciones comerciales a Cuba "deben ser incluidas entre las medidas que su administración planea retirar en los primeros 100 días", agregaron en la misiva que describió a esas órdenes como "mal concebidas e ilegales".

La carta fue enviada a través de legisladores y miembros del gobierno de transición, dijo el jueves a The Associated Press Frank Calzón, director ejecutivo del Centro para Una Cuba Libre, el organismo al que pertenecen los ex diplomáticos.

Está firmada por James Cason, exembajador de Estados Unidos en Paraguay y jefe de la misión estadounidense en La Habana; Everett Briggs, exembajador en Portugal, Honduras y Panamá y director de la oficina de Asuntos Hemisféricos; Elliott Abrams, ex subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos y consejero de Seguridad Nacional; José Sorzano, exembajador ante las Naciones Unidas y asesor presidencial sobre temas de Latinoamérica, y Otto Reich, ex subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental y embajador en Venezuela.

El equipo de transición de Trump no respondió un mensaje de correo electrónico de AP en busca de comentarios.

Trump ha prometido dar marcha atrás con la política de acercamiento con la isla impulsada por Obama si Cuba no ofrece concesiones y ha dicho que va a poner su mirada en la situación de los derechos humanos.

Sus palabras han generado esperanzas de que vuelva la política de mano dura hacia la isla entre los sectores más conservadores del exilio cubano de Miami.

Quienes respaldan el deshielo de las relaciones, en cambio, temen que la política de Trump represente un retroceso en el tiempo.

Durante su presidencia Obama firmó una serie de decretos que restablecieron las relaciones diplomáticas con la isla, flexibilizaron los viajes y los vínculos comerciales.

"Queremos que las medidas que el presidente (Obama) haya hecho se revisen y lo que no esté de acuerdo con la constitución se elimine", manifestó a AP Calzón. Explicó que Trump no necesita la aprobación del Congreso para eliminar esas órdenes ejecutivas porque son "ilegales" y "arbitrarias".

De acuerdo con la carta, la política de Obama ha violado los términos del embargo económico y ha contribuido a que se incremente la represión de disidentes en la isla.

Además, el turismo, las compras de productos cubanos y la cooperación con entidades del gobierno deberían ser prohibidas para que se respeten las leyes estadounidenses, según la misiva, que también criticó la abstención de Estados Unidos en la votación de condena al embargo en la Organización de las Naciones Unidas.