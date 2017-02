Piden indagar si asesor de Trump infringió ley diplomática

La Casa Blanca indicó que el presidente Donald Trump tiene "plena confianza" en Flynn, una muestra de apoyo que se da luego que el gobierno intentara hacerle frente a las secuelas de los reportes de que Flynn abordó las sanciones de Estados Unidos hacia Rusia en una llamada por teléfono a finales del año pasado.

El reporte contradijo las dos negaciones previas de Flynn, así como las hechas por el vicepresidente Mike Pence en una entrevista televisada.

Los senadores demócratas Ed Markey, de Massachusetts, y Chris Murphy, de Connecticut, solicitaron una investigación a Flynn. Otros demócratas exigieron que Trump despida al retirado teniente general del Ejército estadounidense.

"Él mintió —repetida y groseramente— sobre sus actos", declararon los congresistas Ruben Gallego, de Arizona, y Ted Lieu, de California.

Otros dos demócratas, los senadores Richard Blumenthal, de Connecticut, y Jeanne Shaheen, de Nueva Hampshire, enviaron una carta a funcionarios de inteligencia de Estados Unidos en la que piden una revisión de la autorización de seguridad de Flynn. Agregaron que los reportes de sus llamadas al embajador ruso contribuyen a tener "dudas respecto a su idoneidad para seguir teniendo acceso a información confidencial".

Un funcionario del gobierno de Trump dijo a The Associated Press el viernes que Flynn "no puede asegurar" que las sanciones no hayan sido discutidas durante la llamada. El funcionario señaló que Flynn "no recuerda" haber hablado sobre las sanciones, pero dejó abierta la posibilidad de que el tema haya surgido cuando habló con el embajador Sergey Kislyak durante en cambio de gobierno.

El Kremlin negó el viernes que Flynn y Kislyak hayan hablado sobre las sanciones antes que Trump asumiera el cargo.