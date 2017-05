Phoenix: Acusado de nueve homicidios se dice inocente

Según la policía, el sujeto asesinó a nueve personas en 12 ataques a tiros de agosto de 2015 a julio de 2016, en los que mató a las víctimas después del atardecer cuando estaban afuera de sus casas o sentadas dentro de sus vehículos. La mayoría de los homicidios ocurrieron en un vecindario predominantemente hispano.

La policía no dio detalles sobre un móvil. Saucedo sólo conocía a la primera víctima, y los demás homicidios fueron al azar, según las autoridades.

Debido a los ataques a tiros a mediados del año pasado, algunos habitantes optaron por permanecer en sus casas después del atardecer. Otros tenían miedo de denunciarlo a la policía porque muchos son inmigrantes sin permiso para radicar en Estados Unidos o no tienen sus documentos en orden.

Los habitantes dijeron estar contentos por el arresto de Saucedo, pero se preguntaron si su captura hubiera sido más rápida de haber ocurrido los homicidios en otro vecindario.

“No lo buscaban para nada. No les importaba. ¿Saben por qué? Porque no eran personas blancas las que morían”, dijo Sirwendell Flowers, una residente. “Miren las caras en las noticias. A la policía no le importó”.

Marina Smith tenía siete meses de embarazo el año pasado cuando su pareja, Diego Verdugo Sánchez, de 21 años, fue asesinado a balazos.

Smith señaló que sintió frustrada debido a que los detectives no le informaban nada sobre la investigación.

