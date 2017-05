Pese a triunfo de Hamilton, Vettel conserva la confianza

Sin embargo, Vettel se siente alentado por el hecho de que la diferencia entre el primero y el segundo puesto se redujo a una decisión estratégica que le funcionó bien a Mercedes. Hamilton finalizó la carrera con neumáticos más veloces que los empleados por Vettel, a quien rebasó en la 43ra vuelta de 66.

El británico conservó sus neumáticos y se llevó la victoria.

“Creo que podemos estar muy contentos, pero hoy no lo estamos totalmente porque teníamos la victoria”, consideró Vettel. “El auto estaba suficientemente rápido, pero por la forma en que transcurrió la carrera, no todo salió bien. Lo más importante es que estuvimos ahí. Una vez más peleamos y no nos faltó mucho al final”.

El alemán siguió conservando la punta en el campeonato, pero ésta se redujo de 13 a seis puntos respecto de Hamilton. Fue la tercera vez en la temporada que Vettel ocupó el segundo puesto. En las cinco carreras disputadas hasta ahora, ha obtenido un par de triunfos.

Igualmente importante resultó el que Ferrari haya demostrado que los ajustes realizados por los dos aspirantes al título no derivaron en que alguno tomara una clara ventaja en España.

El Ferrari de Vettel fue apenas 51 milésimas de segundo más lento que el de Hamilton en la clasificación del sábado. El alemán llegó menos de cuatro segundos detrás del británico.

Daniel Ricciardo, de Red Bull, se ubicó en un distante tercer puesto y el mexicano Sergio Pérez llegó cuarto.

Hamilton, quien pasó tres años luchando con su compañero Nico Rosberg por el título, está contento por el hecho de que ahora pelea con un piloto de otra escudería. Rosberg se ha retirado.

“Es asombroso tener una lucha tan apretada con él, con un piloto que ha sido cuatro veces campeón”, dijo acerca de Vettel el británico, quien a su vez ha conseguido tres títulos. “Pienso que ésta fue la lucha más dura que pueda recordar en mucho tiempo, y me encantó. Por eso compito. Eso es lo que me hizo dedicarme al automovilismo desde el comienzo”.

Hamilton tendrá otra oportunidad de luchar con Vettel dentro de dos semanas, en el Gran Premio de Mónaco.