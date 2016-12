Perú: Reabren antigua indagación sobre presidente Kuczynski

Martín Salas, fiscal superior especializado en delitos de corrupción de funcionarios, confirmó el martes por teléfono a The Associated Press que reabrió la investigación contra Kuczynski y al ex presidente Alejandro Toledo (2001-2006), de quien Kuczynski era su primer ministro en 2006. "Sí, van a ser investigados", dijo el fiscal sin dar más detalles.

La investigación contra Kuczynski, por presuntos delitos de corrupción, fue archivada en septiembre por otro fiscal y ahora se reabre en medio del más fuerte choque político entre el gobierno y el parlamento de mayoría opositora que busca censurar al ministro de Educación.

La fiscalía usó informes de la Contraloría que indicaban que en 2006 Odebrecht tenía juicios con el estado por incumplimiento de contratos, lo cual le impedía participar en nuevas licitaciones de obras públicas, pero debido al cambio de la ley realizada por el ejecutivo, la empresa pudo adjudicarse la construcción de tramos de una carretera y un proyecto de irrigación agrícola.

El presidente no ha realizado declaraciones recientes sobre el tema, pero en julio fue interrogado por dos horas en la fiscalía y luego negó enfáticamente a la prensa cualquier tipo de corrupción.

Kuczynski, que asumió la presidencia el 28 de julio, para un periodo de cinco, años tiene una popularidad en diciembre de 48%.