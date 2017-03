Perú envía 31 reos españoles a su país para cumplir condena

Junto a otros 30 reos, Patricia forma parte del mayor grupo de prisioneros españoles en la historia penitenciaria de la península en ser trasladados vía aérea desde el extranjero para concluir lo que resta de sus condenas en cárceles de su país.

En Perú la mayoría de presos extranjeros son de España y todos cumplen penas por tráfico ilícito de drogas. Hasta diciembre de 2016 había 216 españoles encarcelados en el país andino, la mayoría en Lima. Según la agencia antidrogas estadounidense DEA, Perú es el segundo productor mundial de cocaína y la mayoría va a Europa e ingresa por España.

Patricia, de 23 años y nacida en el municipio de Mieres, en Asturias, no intenta justificar su delito.

"Muchas hablamos que lo hicimos por necesidad económica, que nos faltaba dinero, pero es en realidad por carencia de valores", dice mientras se refresca con un abanico negro parada en un callejón que lleva a diversas celdas dentro de la cárcel Piedras Gordas II, ubicada en uno de las colinas del desierto costero de Lima, muy cerca del Pacífico.

Como muchas otras mulas del narcotráfico, fue contactada en una discoteca. La tentaron cuando le ofrecieron 10.725 dólares por volar hasta Lima para luego retornar con una maleta cargada con cocaína. Sin embargo, fue capturada con 3,6 kilos de droga en el aeropuerto de la capital peruana cuando estaba muy próxima a subir al avión de retorno a Madrid.

Patricia pasó su primera noche presa sentada en una silla de la división antidroga del aeropuerto esposada de pies y manos. Luego durmió en un colchón "lleno de pulgas y zancudos" y así empezó lo que ella describe como el inicio de un proceso en el que comenzó a "valorar las cosas", inclusive un vaso de agua.

Sin embargo, ahora que va rumbo a una cárcel española, donde aún le falta tiempo para salir de prisión, dice que los días le parecen interminables. "No duermo, me siento estresada, no veo la hora de poder llegar y abrazar a mi familia". Agrega que también quiere abrazar a su hija, a quien dejó a pocos meses de nacida y ahora tiene casi cuatro años.

El Ministro de Asuntos Exteriores de España, Alfonso Dastis, dijo el lunes en Lima durante una visita oficial que junto a los reos que continuarán cumpliendo sus condenas en España también serán trasladados otros 19 expresos españoles que viven en la capital de Perú en situación de indigencia y no pueden comprarse un boleto de retorno.

Perú y España tienen vigente un tratado para trasladar presos de un país al otro con el fin de que terminen de cumplir sus condenas. Según datos de 2014 del Ministerio Español de Asuntos Exteriores y de Cooperación, un total de 1.735 españoles se encontraban encarcelados en el extranjero hasta fines de aquel año. El mayor número de convictos estaba en Perú, seguido de Francia y Colombia.