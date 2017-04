Perú: absuelven a libanés acusado de pertenecer a Jezbolá

Hamdar, de 31 años, está preso en una cárcel de máxima seguridad de Lima desde 2014, luego que la policía lo detuviera en una casa de la capital, donde vivía.

Su abogada, Hayde Soriano, dijo a la emisora local Radioprogramas que en el juicio la fiscalía no sustentó sus acusaciones y además se probó que se "vulneró el derecho de defensa" del libanés cuando la policía lo detuvo en 2014, lo torturó para que se auto incriminara como miembro de Jezbolá y no le brindó un traductor en árabe aunque su cliente no domina el español.

Y aunque la abogada reconoció que Hamdar usó un pasaporte falso para entrar al país, dijo que en él consignó sus datos verdaderos, incluido su país de origen. "Él ha dicho que sacó el pasaporte en una oficina de migraciones de Líbano porque con este pasaporte obtenía muchos beneficios. Vino a Perú porque se enamoró de una peruana y se ha acreditado que se ha casado. ¿Quién falsifica un pasaporte con sus propios nombres, datos y con su fecha de nacimiento?".

La fiscalía, que pidió 30 años de cárcel para Hamdar, anunció que apelará la decisión judicial, pero no ha brindado mayores comentarios.

En 2016, la Oficina para el Control de Activos en el Extranjero de Estados Unidos sancionó con prohibiciones comerciales y financieras al libanés por sus presuntos vínculos a Jezbolá. El Departamento de Estado designó a este grupo como organización terrorista en 1997.