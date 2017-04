Persiste pleito sobre evidencia en juicio de Cosby

"¿Qué tiene que ver el uso de esta metacualona en la década de 1970 con Andrea Costand?", dijo el abogado defensor Brian McMonagle. "Este caso nunca ha tenido nada que ver con Andrea Constand. ... este caso fue presentado para reivindicar las acusaciones de otros".

Los fiscales señalan que el testimonio de Cosby, presentado en la demanda de 2005 de la acusadora del juicio actual, junto con chistes de Cosby sobre la mosca española, un insecto que supuestamente es afrodisiaco, muestran su familiaridad con las drogas usadas para tener sexo. La defensa calificó el testimonio de la metacualona como irrelevante porque el sedante por prescripción fue prohibido mucho tiempo antes de que Cosby conociera a la acusadora Andrea Constand. También se mofaron de cualquier argumento sobre los chistes de la mosca española.

A pesar de esto, el fiscal de distrito Stewart Ryan señaló que la policía había encontrado una gran cantidad de metacualona en una maleta de 2003, 20 años después de que fuera prohibida en el mercado.

El juicio comenzará el 5 de junio y tomará unas 2 de semanas. Cosby, quien parecía concentrado durante la audiencia que se prolongó todo el día, se ha declarado inocente y continúa libre tras haber pagado una fianza de 1 millón de dólares.

O'Neill planea elegir a los miembros del jurado del área de Pittsburgh a finales de mayo y mantendrá sus nombres en privado. Los miembros estarán aislados durante el juicio, que se realizará a unos 482 kilómetros (casi 300 millas) en Norristown, en una época del año en la que muchas familias tienen graduaciones, bodas y eventos de fin de año escolar. Esto podría dificultar encontrar a una docena de miembros de jurado y a seis suplentes.

Cosby, de 79 años, está acusado de drogar y abusar de Constand, quien en 2004 era mánager del equipo de basquetbol de la Universidad de Temple. El comediante enfrenta 10 años de prisión de resultar culpable. Fue arrestado el 30 de diciembre de 2015, días antes de que el caso proscribiera.

A dos meses del juicio, uno de los principales asuntos sigue siendo qué evidencia se puede presentar. Los fiscales, por ejemplo, quieren excluir referencias a la demanda civil de Constand, incluso mientras tratan de usar las declaraciones presentadas en ese caso. La defensa por su parte está a favor de decirle al jurado que Constand buscó una indemnización económica de Cosby (por difamación y agresión sexual), pero no quiere que sepan que Cosby llegó a un acuerdo económico en el caso, por una suma no revelada, tras presentar sus declaraciones.

Cosby, en ese testimonio, también presentó declaraciones potencialmente negativas sobre una serie de relaciones extramaritales y con mujeres jóvenes a lo largo de 50 años. Admitió dar alcohol o píldoras antes de tener contactos sexuales, que algunas mujeres califican ahora como forzados, así como ofrecerle a algunas de ellas dinero o fondos para su educación cuando lo acusaron de conductas indebidas. O'Neill sólo permitirá que otra acusadora testifique para los fiscales.

Cosby, quien por años era considerado el "Papá de Estados Unidos" por su papel en su popular serie de comedia de la década de 1980, ha dicho que el encuentro sexual con Constand fue consensuado. The Associated Press no suele nombrar a las presuntas víctimas de abuso sexual sin su consentimiento, el cual fue concedido por Constand.