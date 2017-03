Permanece encarcelado fiscal mexicano en EEUU por caso de NY

Edgar Veytia, quien fue arrestado esta semana en la frontera de Estados Unidos con México, tuvo una breve comparecencia en la corte federal de San Diego, donde los fiscales señalaron que su abogado no objetó su solicitud de que permaneciera tras las rejas sin derecho a libertad bajo fianza. No hubo una respuesta inmediata a la solicitud de comentario realizada por The Associated Press al abogado Guadalupe Valencia.