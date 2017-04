Periodista Gloria Ordaz deslumbra con su baile en apoyo a los pacientes con cáncer

Este es el video de anoche bailando por una causa a beneficio de la Sociedad Americana del Cancer. Honrada de haber participado en tan noble causa para ayudar a los pacientes con cáncer. Esta vez el camarógrafo fue mi esposo ❤️ Lo pueden ver completo en mi página de Facebook. #dancingforacause #acsmiamigala

A post shared by Gloria Ordaz (@gloritaordaz) on Apr 9, 2017 at 6:29pm PDT