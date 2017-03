Peralta y Gyorko se pelean puesto en la 3B de los Cardenales

Matt Carpenter ha pasado a la primera base, con lo que el dominicano Jhonny Peralta y Jedd Gyorko se pelean la titularidad en la antesala.

Tres veces seleccionado al Juego de Estrellas como torpedero, Peralta no se ha desempeñado de manera regular desde 2010, haciendo el cambio el año pasado. Gyorko es un utility que lideró a los Cardenales que disparó 30 jonrones el año pasado y apenas suma 38 partidos como titular en tercera a lo largo de cuatro campañas en las mayores.

"Es una competencia abierta", declaró el gerente general de los Cardenales John Mozeliak. "Las piezas se tienen que mover en el ajedrez. Al final tendremos que tomar una decisión sobre lo que creemos debe ser el mejor equipo".

Una lesión en el pulgar en los entrenamientos de primavera le costó a Peralta perderse las primeras nueve semanas del año pasado. Y el novato cubano Aledmys Díaz brilló en el campocorto al batear para .300 con 17 jonrones hasta que un pelotazo en la mano que recibió el 31 de julio le costó el resto de la campaña.

Díaz está señalado como el titular del campocorto. Peralta, de 35 años, trata de ganarse el puesto en tercera, al iniciar la última campaña de un contrato de 52 millones de dólares por cuatro años.

"Se le nota fuerte con su swing, así es como se evoluciona con esa lesión en la mano, tomar algo de tiempo para recuperar la fuerza", dijo el manager de los Cardenales Mike Matheny.

Peralta se destaca por saber posicionarse y sus manos, pero se le reprocha su falta de alcance. El miércoles, conectó su primer hit de la pretemporada en la victoria 6-1 sobre los Mets de Nueva York y se lució con una engarzada a mano limpia al fildear el rodado de un bote de René Rivera por tercera.

"No quiero decir que es mi mejor posición, porque me siento a gusto en el campocorto, pero cada vez estoy mejor", comentó Peralta. "Me costó al principio del año pasado, pero al final de la temporada ya me sentía muy bien en la tercera base".

RESULTADOS EN LAS LIGAS DE LA TORONJA Y LA DEL CACTUS

ANGELINOS 3, RANGERS 2

Mike Trout, el ganador del premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana el año pasado, disparó dos hits y recibió un pelotazo de A.J. Griffin. Los Angelinos marchan invictos en cinco partidos esta primavera y mantiene una racha de 16 juegos de exhibición sin perder (14-0-2) que se remonta al año pasado.

El abridor venezolano de los Rangers Martín Pérez permitió una carrera y cinco hits al lanzar hasta el tercer inning.

PIRATAS 3, MELLIZOS 1

Joe Mauer hizo su debut de primavera con los Mellizos y fue impactado por un pelotazo de Josh Lindblom en su primer turno. Mauer también recibió un boleto y se ponche.

CARDENALES 6, METS 1

El abridor dominicano de San Luis Carlos Martínez permitió solo un hit en tres innings. El cotizado prospecto dominicano Amed Rosario dio dos hits por los Mets.

FILIS 5, RAYS 5, 9 INNINGS

El cátcher Jesús Sucre, adquirido el mes pasado en un canje con los Marineros, disparó un jonrón de dos carreraspor Tampa Bay.

TIGRES (ss) 5, AZULEJOS 4

Michael Fulmer recetó tres ponches al colgar dos ceros por Detroit. El astro de los Azulejos Josh Donaldson tomó una práctica de bateo por primera vez desde que sufrió un esguince en la corva derecha el 17 de febrero.

NACIONALES 9, TIGRES (ss) 1

Joe Ross debutó con el pie derecho con Washington al retirar a seis de los siete bateadores que enfrentó, incluyendo a Ian Kinsler, Víctor Martínez y Miguel Cabrera en orden en el primero.

ORIOLES 12, MEDIAS ROJAS 5

Adam Jones sacudió dos jonrones y produjo tres carreras y el abridor de los Orioles toleró una carrera limpia en dos innings.

MARLINS 9, ASTROS 5

El jonrón de tres carreras del venezolano Miguel Rojas puso fin a la actuación del abridor de Houston Chris Devenski con un out en el segundo inning. El puertorriqueño Carlos Correa conectó un doble y recibió un boleto por los Astros.

PADRES (ss) 5, ATLÉTICOS 0

El cátcher de San Diego Christian Bethancourt lanzó un impecable octavo inning, dentro del ensayo para que el panameño cumpla dos funciones este año. Totalizó 11 pitcheos, y siete fueron strikes.

ROCKIES 3, PADRES (ss) 1

Tony Wolters sumó dos hits y quedó de 8-5 esta primavera con los Rockies. El abridor Tyler Chatwood cubrió dos innings, permitiendo una carrera luego que el primer bate dominicano Manuel Margot conectó un triple. El pitcher mexicano de los Padres César Vargas concedió cinco boletos y permitió dos carreras en el cuarto.

CERVECEROS 3, ROJOS 2

Zack Cozart, uno de los pocos veteranos que los Rojos no han traspasado, sacudió un jonrón ante el segundo pitcheo que vio en la primavera.

MARINEROS 7, INDIOS 4

El cubano Leonys Martín conectó un par de dobles entre sus tres hits por Seattle. El dominicano Michael Martínez jonroneó y bateó tres hits, con tres impulsadas por Cleveland.

MEDIAS BLANCAS 3, DIAMONDBACKS 2

El abridor de Chicago James Shields toleró dos hits y ponchó a dos al lanzar dos innings. El dominicano Leury García conectó un sencillo remolcador.

CACHORROS 7, REALES 3

El venezolano Alcides Escobar abrió el juego con un jonrón ante Eddie Butler, uno de los nuevos lanzadores de Chicago.