Pensilvania: Senadores demócratas sufren ciberataque

La red de computadoras de los senadores demócratas estatales, incluyendo su sistema de correo electrónico, seguía inaccesible el lunes, tres días después del ataque descubierto por personal tecnológico que recibió una alerta de que la red había sido violada.

El líder de la minoría demócrata Jay Costa no dijo qué tipo de rescate había sido demandado, pero dijo que no se había pagado ninguno. Él y otros senadores demócratas dijeron que no tenían intenciones de hacerlo.

Los ataques por rescate generalmente roban información delicada y piden pago por la devolución, a menudo en moneda digital.

Por el momento, dijo Costa, los senadores demócratas están concentrados en tratar de restaurar el acceso a la red, que contiene una amplia gama de documentos, desde políticas hasta archivos de ciudadanos representados.

El senador demócrata Daylin Leach dijo que los hackers dieron un plazo de una semana para pagar el rescate o destruirían los datos.

Costa dijo que no podía decir si había un plazo. Pero dijo que la bancada demócrata rutinariamente hace copias de seguridad de sus mensajes electrónicos, documentos y otra información, y que todo eso pudiera ser cargado en la red una vez esté disponible y segura.

Microsoft estaba realizando una auditoría forense para tratar de determinar quién penetró la red y cómo lo hizo. Costa dijo que la bancada pudiera conocer más detalles en uno o dos días. Los senadores y asistentes que trataron de conectarse al sistema inicialmente recibieron un mensaje que les instruía hacer clic en un enlace para recibir información sobre cómo recuperar los datos guardados en su red.

Costa dijo que las oficinas del FBI en Filadelfia y Pittsburgh trabajan en el caso.