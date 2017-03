Pence reconoce logros de presidente hondureño

"La seguridad de Estados Unidos está directamente relacionada con que en Honduras y Centroamérica tengamos un clima de paz. Si hay violencia en Centroamérica, si hay inestabilidad, si no combatimos juntos este flagelo que produce el narcotráfico, las maras y pandillas, es de mucho riesgo para Estados Unidos", indicó.

Ni la Casa Blanca ni Hernández especificaron en sus respectivos comunicados si el gobierno del presidente Donald Trump mantendrá la cooperación multisectorial que su predecesor Barack Obama brindó a Honduras, Guatemala y El Salvador al aprobar 750 millones de dólares durante el ejercicio fiscal 2016.

Honduras dijo haber recibido en enero los primeros fondos estadounidenses, por un monto de 125 millones de dólares.

En cuanto a la intensificación de las deportaciones que ha ordenado Trump, Hernández indicó haber percibido que se focalizará en inmigrantes no autorizados y con antecedentes criminales, por lo que dijo que "no debería haber una preocupación enorme para el resto de las personas, de nuestros compatriotas, que no tienen un récord criminal, eso nos da tranquilidad."

La presidencia hondureña anunció también el jueves que Pence y el secretario de seguridad nacional, John Kelly, asistirán en mayo en Miami a una conferencia para la promoción de inversiones de Centroamérica y Norteamérica.

Hernández fue el segundo presidente centroamericano en visitar a Pence en la última semana —tras la reunión del costarricense Luis Guillermo Solís— y el tercer latinoamericano que tiene contacto personal con los nuevos ocupantes de la Casa Blanca después del peruano Pedro Pablo Kuczynski en febrero.

El jefe de Estado hondureño se reunió la víspera con el secretario Kelly, quien le agradeció la extradición de criminales a Estados Unidos y reconoció la disminución de las víctimas de crímenes violentos. Ambos firmaron un acuerdo para compartir información que aumentará la capacidad del gobierno hondureño para identificar a criminales y potenciales terroristas, dijo el despacho de Kelly en un comunicado.

El senador republicano Marco Rubio también conversó el miércoles con Hernández, a quien exhortó a "defender la restauración de los principios democráticos en el hemisferio y a apoyar al pueblo venezolano cuando la OEA sopesa invocar la Carta Democrática Interamericana".

El secretario general de la OEA propuso este mes suspender a Venezuela de la organización si no celebra elecciones a la brevedad.

La Casa Blanca había mencionado el tema venezolano como uno de los asuntos abordados durante sus contactos telefónicos con varios mandatarios de la región.

--------

Luis Alonso Lugo está en Twitter como https://twitter.com/luisalonsolugo