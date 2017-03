Pedro Alvarez vuelve a Baltimore como jardinero

Infielder con Pittsburgh y bateador designado con los Orioles la temporada pasada, Alvarez firmó el lunes un contrato de ligas menores y cobrará 2 millones de dólares por un año si queda en el roster de 40 jugadores.

"Espero aprovechar la oportunidad de aprender a jugar en la posición lo mejor posible", dijo el dominicano. "Obviamente, cuando cambias de posición debes trabajar mucho. Espero tener la oportunidad de salir y jugar" en los jardines.

Alvarez, quien nunca jugó en el outfield a nivel universitario, se incorporó a los Orioles en la mitad de la pretemporada del año pasado.

"Me sorprendería que no pudiera hacerlo. Hace falta ser atlético y las habilidades que él tiene", expresó el piloto de los Orioles Buck Showalter. "Va a trabajar en ese sector exclusivamente. Esperamos tener una idea de si puede hacerlo hacia el final (de la pretemporada). Hay bastante tiempo por delante".

Showalter dijo que probará a Alvarez en el jardín derecho y el izquierdo.

"Me gusta dejarme guiar por el brazo y ver qué se le puede sacar. Se enfocará más en el derecho y puede jugar de vez en cuando en el izquierdo", indicó.

Alvarez recibió bien la propuesta de Showalter de probar en los jardines.

"Creo que el hecho de que me lo hayan propuesto indica que quieren que me quede. Estoy agradecido por esa conversación del año pasado. Me lo dijo de corazón, pensando en mi carrera", declaró Alvarez. "Nunca se puede ser demasiado versátil. Así veo yo esa charla, como un deseo de que me quede y al mismo tiempo de velar por mis intereses".

De quedar en el roster, Alvarez podría ganar hasta 3,5 millones de dólares con algunos incentivos relacionados con la cantidad de salidas a batear: 250.000 dólares por cada 50 turnos al bate después de los 200 y hasta los 350, y 500.000 por cada 50 a partir de los 400.

Bateador zurdo que cumplió 30 años el mes pasado, Alvarez tuvo promedio de 249 con 22 jonrones y 49 empujadas el año pasado, en que fue usado más que nada contra pítchers derechos.

El año pasado Alvarez tuvo un salario de 5,75 millones de dólares, a los que se sumaron 200.000 dólares de premios.