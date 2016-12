Partidario de Trump será nuevo gobernador South Carolina

McMaster, de 69 años, es conocido por su renuencia a procesar al entonces gobernador Mark Sanford por haberse desaparecido para viajar a ver a su amante en Argentina.

McMaster, actualmente vicegobernador, tiene un estilo muy distinto al de Haley, aunque coinciden en sus posiciones políticas. Haley, de 44 años, es la gobernadora más joven del país, una hija de inmigrantes indios que no ha vacilado en fustigar públicamente a los políticos que discrepan con ella.

McMaster fue el primer político en funciones del país en respaldar oficialmente la candidatura presidencial de Donald Trump. Ello asombró a los expertos políticos, pero el apoyo de McMaster nunca flaqueó pese a pedidos de los demócratas de que cambie de parecer.

El mes pasado, McMaster le dijo a The Associated Press que no se arrepiente de apoyar a Trump.

"No, mientras más avanzaba la campaña más me daba cuenta que Trump era el hombre apropiado para ese cargo", dijo en su característico acento sureño.

No ha revelado muchos detalles sobre cuáles medidas tomará como gobernador pero como veterano político, ha cultivado relaciones con personajes en todo el estado.