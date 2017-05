Parques temáticos de Orlando mejoran juegos con tecnología

Para no quedarse atrás, sin embargo, todos los grandes parques temáticos en Orlando están usando tecnología este año para ofrecer a los usuarios esa sensación de estar inmerso en una realidad simulada. Los usuarios pueden manejar rápidamente por las calles persiguiendo al anfitrión del "Tonight Show" Jimmy Fallon en Universal Orlando en la nueva atracción Race Through New York. Los niños podrán probar sus destreza en karate en Legoland's Ninjago World. Y SeaWorld lanzará su primera montaña rusa virtual el próximo mes, cuando reabra Kraken

"La tecnología realmente está jugando un papel clave", dijo Arthur Levine, experto en parques temáticos de About.com. "Todas estas cosas realmente están incorporando la tecnología para poder contar historias de maneras únicas".

El juego que ofrece la sensación más fuerte y cautivadora es Flight of Passage, de Disney, que tuvo un costo de 500 millones de dólares, en el que los usuarios entran a la tierra de los gigantes extraterrestres Na'vi a través de lo último en tecnología simulada 3-D. Es cierto, uno está abrochado a un asiento como de moto enfrente de una pantalla azul, usando lentes 3-D, pero se siente como si estuviera en Pandora durante una ceremonia de los Na'vi.

"Crea una sensación de inmersión a través de la cual los usuarios realmente sienten que están allí", dijo Jon Landau, director ejecutivo de la cinta "Avatar", que inspiró la versión de Pandora de Disney, que está en Animal Kingdom. "Uno está viajando literalmente a otro mundo, figurativa y literalmente".

Disney sin lugar a dudas ha elevado el estándar de tecnología con Flight of Passage, dijo Levine.

Pero la revolución tecnológica no solo abarca juegos. La gente que visita el nuevo parque acuático Volcano, de Universal, experimentará algo nunca visto en un parque temático atiborrado de gente: ¡No tendrá que esperar en fila! No hay colas porque los usuarios estarán en fila virtual, gracias a una nueva tecnología portable, TapuTapu, que les permitirá disfrutar del resto del parque hasta que les llegue su turno. El juego de Jimmy Fallon también usará esta tecnología.

