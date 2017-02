París: Rocas impiden que inmigrantes duerman bajo puente

El ayuntamiento de París insiste en que los bloques no son una medida contra los inmigrantes, sino que fueron llevados allí a causa de un trabajo de construcción.

Afirmó que hace todo lo posible por ayudar a los cientos de inmigrantes que duermen todas las noches en las calles de París. Las autoridades instalaron un centro de inmigrantes que ha dado albergue a 5.200 personas desde noviembre.

Achraf Ourghemi apenas encontró un lugar para su bolsa de dormir la noche del miércoles entre los bloques de granito que la ciudad colocó bajo un puente del norte de París.

El tunecino de 17 años dijo que llegó a París hace cuatro meses luego de pasar una temporada en Berlín, pero que el miércoles fue su primera noche en esa improvisada y lúgubre zona.

Ourghemi dijo que espera completar su capacitación como programador de IT y obtener un empleo.

"No estoy aquí para dormir en estas condiciones ni comer los alimentos que ofrecen las ONG", dijo a The Associated Press.

Grupos de ayuda locales dijeron que los bloques son parte de una batida policial contra los inmigrantes.

En una zona aledaña, la ciudad también instaló barreras a lo largo de una avenida y bajo una línea del metro, en donde los inmigrantes a menudo instalan sus campamentos improvisados.

Alex Turnbull en París contribuyó a este despacho