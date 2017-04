Paraguay: opositores no irán a tercera reunión con Cartes

"No iremos a ninguna reunión con Cartes mientras no se retire del Senado el proyecto de enmienda", dijo a The Associated Press el exministro del Interior Rafael Filizzola y actual presidente del partido Democrático Progresista.

Admitió, no obstante, que "si eventualmente los que apoyamos la institucionalidad somos invitados a conversar con Francisco Palmieri, secretario de Estado Adjunto Interino para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, iremos".

Palmieri tiene previsto arribar el martes a la capital paraguaya para "conversar sobre áreas de interés mutuo y fortalecer los lazos y la cooperación bilateral", según un informe de la embajada estadounidense enviado a AP.

El senador Fernando Silva, del Partido Liberal pero que apoya la enmienda, manifestó en conferencia de prensa que "no creo que el secretario de Estado Adjunto realice injerencia en los asuntos internos del Paraguay".

En tanto, el arzobispo de Asunción, monseñor Edmundo Valenzuela, pidió a los opositores que asistan al encuentro con Cartes.

"Si alguno no quiere participar de la mesa de diálogo convocada por el presidente Cartes, allá él con su conciencia", expresó el religioso durante una homilía en la catedral de Asunción.

En las dos anteriores reuniones con Cartes no hubo acuerdo para solucionar la crisis. Robert Acevedo, presidente del Senado y militante del Partido Liberal de oposición explicó que "Cartes expuso su interés en que se haga el referendo y nosotros pedimos el retiro de la enmienda. Entonces, en esa situación ¿para qué ir a otra reunión a perder el tiempo?".

La aprobación de la iniciativa en el Senado el 31 de marzo desató una ola de protestas que culminó con el incendio de una parte del edificio del Congreso y la muerte de un líder juvenil de la oposición en un confuso episodio con policías.

Las elecciones generales están previstas para el 22 de abril de 2018.