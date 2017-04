Paraguay: oposición endurece condiciones para diálogo

"Queremos dialogar", dijo el martes a The Associated Press Rafael Filizzola, presidente del opositor Partido Democrático Popular. "Pero mientras Cartes no ordene a sus senadores el retiro de la enmienda, no nos sentaremos con él en la mesa".

Las autoridades han convocado a una mesa de diálogo con la oposición y el presidente de la Conferencia Episcopal Paraguaya, monseñor Edmundo Valenzuela.

Filizzola dijo que la noche del lunes él y otros líderes opositores se reunieron con monseñor Valenzuela para darle a conocer su negativa a sentarse con Cartes hasta que se retire la enmienda.

La reelección presidencial es un tema sensible en Paraguay, donde todos tienen presente la dictadura del general Alfredo Stroessner entre 1954 y 1989.

Miles de personas se manifestaron el lunes frente al Congreso para exigir la anulación de la enmienda, aprobada la semana pasada por 25 de 45 senadores, en una sesión sin el consentimiento del presidente de la cámara que la calificó de ilegal.

El grupo que aprobó la enmienda está integrada por legisladores del oficialista Partido Colorado, pero también por algunos grupos de oposición.

El proyecto fue enviado a la Cámara de Diputados y de avanzar, las autoridades electorales deben llamar a un referendo antes de noviembre.

La Constitución, vigente desde 1992, prohíbe la reelección presidencial.

Filizzola, también ex ministro del Interior del anterior gobierno de Fernando Lugo (2008-2012), dijo que Cartes debería saber que "el pueblo no le permitirá avanzar en su idea, entonces debe dar marcha atrás".

En octubre Cartes dijo que estaba en contra de una enmienda constitucional para permitir la reelección.

La senadora oficialista Lilian Samaniego aseguró, sin embargo, que el proyecto no será retirado y que esperaba la realización del referendo "para que el pueblo con su voto diga sí a la propuesta de reelección".

Apenas unas horas después de ser aprobada la enmienda se registraron diversas protestas y choques con la policía. En uno de esos incidentes, murió un dirigente juvenil del Partido Liberal Radical Auténtico y fue incendiado una parte del edificio del Congreso.