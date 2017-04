Paraguay: multitud pide anular reelección presidencial

"Personalmente, recibiré a líderes políticos en la mesa de diálogo para anteponer Paraguay por sobre nuestras diferencias", escribió el mandatario en su cuenta de Twitter, luego de que los opositores rechazaran acudir a una mesa de diálogo si él no acudía.

El encuentro está programado para el miércoles en el local del antiguo seminario católico, vecino a la residencia de Cartes.

Milcíades Ferreira, uno de los manifestantes, expresó a The Associated Press que "fui uno de los detenidos el viernes pasado por la policía mientras participaba de la protesta y fui el último en ser liberado sin que existieran motivos para mi apresamiento".

"Volví a manifestarme contra la enmienda porque Paraguay necesita vivir en libertad y las autoridades deben respetar la Constitución", añadió.

Un activista exhibió una pancarta que rezaba: "Mi mamá dice no a la enmienda; y cuando dice que no, es no".

La policía no reportó incidentes durante la protesta.

Un proyecto de ley aprobado el viernes por una mayoría multipartidaria de 25 senadores para modificar la constitución y permitir la reelección presidencial generó protestas, que a su vez derivaron en disturbios y choques con la policía. Incluso una parte del edificio del Congreso fue incendiado.

Uno de los enfrentamientos resultó en la muerte del dirigente opositor Rodrigo Quintana, por la que están detenidos seis policías.

"Antes de sentarnos a dialogar, los 25 senadores deben retirar el proyecto de enmienda porque su presunto análisis y aprobación fue ilegal", dijo el lunes Robert Acevedo, presidente de la cámara de senadores e integrante de la minoría del cuerpo legislativo.

Por su parte, la senadora oficialista Lilian Samaniego anunció en conferencia de prensa tras reunirse con Cartes que el proyecto de enmienda no sería retirado. "Sigue su curso hasta el referendo en donde el pueblo dirá, finalmente, si quiere o no una reelección", aseveró.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó su preocupación "por los graves hechos de violencia y represión registrados en el contexto de las protestas", y pidió a Paraguay "cumplir con sus obligaciones internacionales de respeto y garantía de los derechos humanos en este contexto".

La constitución vigente desde 1992 prohíbe la reelección para un segundo mandato. Para algunos analistas, el rechazo a la reelección está ligado a la memoria de la dictadura del general Alfredo Stroessner, que se extendió entre 1954 y 1989.

___

El periodista de The Associated Press, Luis Alonso, colaboró a este despacho desde Washington.