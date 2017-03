Paraguay: campesinos piden tierras para pequeños productores

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

"La tierra no es para mí sino para mis hijos que también tienen derecho a luchar contra la pobreza", dijo en guaraní a The Associated Press Agustín Cañete, un campesino de 69 años, mientras sorbía un refresco de agua fría con yerba mate y marchaba en apoyo al pedido de tierras de la Federación Nacional Campesina.