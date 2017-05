Paraguay autoriza importar de EEUU componentes de marihuana

La importación se debe a que en Paraguay el cultivo de marihuana no está autorizado aunque en forma ilegal el país es el primer productor de América del Sur, de acuerdo con datos de la estatal Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

El permiso es solicitado desde hace dos años por la organización no gubernamental Asociación de Padres Cannabis Medicinal Paraguay que, en casos específicos, compraba el derivado de cannabis del laboratorio estadounidense Hem Med Px.

"Este aceite de marihuana de uso compasivo no cura las enfermedades pero atenúa los síntomas y se espera que no se realicen producciones caseras porque pueden ser muy dañinas", dijo el ministro y agregó que hay un registro de 132 pacientes que reciben tratamiento con aceite de cannabis.

Francisco Ayala, portavoz de la Senad, aclaró a The Associated Press que "el consumo de estupefacientes no está prohibido en Paraguay pero sí se persigue la producción y tráfico".

La ley de represión de las drogas ilícitas, agregó, "está vigente desde 1988 pero se especifica que un enfermo puede, con recomendación médica, consumir un tipo de químico con el correspondiente control de las autoridades".

Ayala afirmó que la ley establece que cualquier persona puede poseer para su uso hasta dos gramos de cocaína y hasta 10 de marihuana.