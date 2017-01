Para Donald Trump, la década de 1980 sigue viva

NUEVA YORK (AP) — Para Donald Trump, la década de 1980 todavía está viva. Bobby Knight, Don King y Sylvester Stallone, algunos de los referentes culturales del presidente electo estuvieron en la cúspide en esa época, en la que también ascendió la fama de Trump en Nueva York, se construyó la Trump Tower, se publicó "The Art of the Deal" y él coqueteó por primera vez con la idea de postularse a un cargo de elección popular.