"Nosotros, los cubanos, tenemos que arreglar eso (la situación política de la Isla) como lo están haciendo los venezolanos, están siendo muy valientes, nosotros no lo somos", aseguró el músico en referencia a las manifestaciones que desde el pasado abril recorren Venezuela y en las que ya han perdido la vida al menos 70 personas.

D'Rivera, que abandonó Cuba en 1980 y está radicado en Nueva Jersey (Estados Unidos), se quejó de la pleitesía que la comunidad internacional rinde, a su parecer, al régimen castrista y dijo que el expresidente estadounidense Barack Obama "legitimó" una dictadura cuando en diciembre de 2014 anunció el acercamiento entre ambos países.

"Yo no he visto jamás una dictadura que se caiga a base de besitos e intercambio cultural. Yo nunca vi que el papa fuese a visitar a (el dictador Augusto) Pinochet cuando querían quitarlo de Chile ni que un presidente estadounidense se tomase whisky con el régimen racista de Sudáfrica", afirmó.

El músico, que el domingo clausuró en la capital panameña el XI Festival Alfredo De Saint Malo, reiteró que no va a volver a Cuba hasta que no haya democracia y que eso no va a ocurrir cuando Raúl Castro abandone la presidencia en enero de 2018.

"Fidel se murió y no pasó nada, dejó al hermano y este dejará a su perro o yo no sé a quién, pero está claro que ellos no van a soltar el poder", declaró.

Sobre la música, D'Rivera, uno de los fundadores del mítico grupo Irakere, dijo que el jazz latino "está en su mejor momento" porque cada vez hay más festivales dedicados a este género y más músicos interesados en explorar los ritmos latinoamericanos: "Latinoamérica es un caudal inagotable de elementos a explorar".

Según el maestro, la crisis económica mundial ralentizó un poco el mercado musical, pero menos de lo que él se imaginó en un principio porque, como bien decía su amigo Mario Bauzá, la música es un calmante de las preocupaciones y siempre es necesaria.

"Mario Bauzá (uno de los pioneros del jazz afrocubano, fallecido en 1993) siempre me decía que nunca había dado tantos conciertos como después de la Segunda Guerra Mundial", recordó.

"Siempre suena el teléfono, aunque desde hace unos años te llaman llorando para decirte que ya no te pueden pagar tanto dinero", bromeó.

El maestro D'Rivera, que acaba de cumplir 69 años y acumula más de 30 discos, descarta la jubilación porque le "aburre descansar" y, tras regresar de Panamá, preparará un viaje a Valencia, donde tocará con la orquesta sinfónica de esa ciudad española, y lanzará su próximo disco.

"Quiero sacar un disco con unas grabaciones que hicimos con la Orquesta Sinfónica de Minerías, en México, y se va a llamar Paquito Sinfónico. Está grabado ya, pero tengo que encontrar un chance (momento) para lanzarlo", explicó.

Ganador de 14 premios Grammy, tanto de la edición latina como de la anglosajona, D'Rivera abogó por no dejarse "engreír" por los reconocimientos y reivindicó que la calidad no está reñida con los premios, ya que hay grandes artistas que no han conseguido ni un solo galardón a lo largo de su carrera.

"De todos modos, es mejor tener premios que no tenerlos porque hay gente que lamentablemente solo entiende ese lenguaje", concluyó el músico.

El clarinetista dictó una conferencia a unos 150 estudiantes de música de nueve países de América y Europa, la semana pasada, en el marco del Festival de Música Alfredo de Saint Malo.