Padre trata de comprender por qué hijo decapitó a su madre

“Nunca preví un problema. Si no, lo hubiera detenido”, dijo David Webb a The Associated Press antes de estallar en llanto en una entrevista por teléfono.

Joshua Lee Webb decapitó a Tina Marie Webb el domingo por la tarde en su vivienda rural en Colton, 65 kilómetros al sur de Portland, dijo la comisaría del condado de Clackamas.

Luego apareció en una pequeña tienda de comestibles a 20 kilómetros de distancia, cubierto de sangre, portando la cabeza y un gran cuchillo de cocina, dijeron las autoridades.

La madre había dicho a David Webb que creía que Joshua estaba deprimido, pero el padre dijo que nunca vio indicios de ello. Recientemente los padres le habían comprado un perro porque él lo pidió.

“No puedo creer que perdí a mi esposa y mi hijo en un solo día... Ojalá tuviera respuestas, pero no las tengo. Esperé toda mi vida jubilarme con mi esposa, y no podré. Es todo lo que sé”.

El lunes se realizó la autopsia a Webb, de 59 años. Su hijo fue acusado de homicidio e intento de homicidio.

El empleado de la tienda al que apuñaló se encontraba hospitalizado con pronóstico de que sobrevivirá.

Dubois informó desde Portland.

Gillian Flaccus está en http://www.twitter.com/gflaccus.