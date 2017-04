Pacquiao espera un combate de acción ante Horn

La pelea fue confirmada después que fracasó la negociación para un combate entre Pacquiao y Amir Khan en el Medio Oriente.

Pacquiao conoció en persona a Horn el miércoles en el estadio donde los promotores esperan una concurrencia de 55.000 personas para el título por el título welter del OMB. Según el promotor Bob Arum, la mayor cantidad de público para una pelea de Pacquiao fue 50.994 en el Cowboys Stadium de Texas.

La pelea será en el Suncorp Stadium, el hogar de los Broncos de Brisbane de la liga australiana de rugby.

"Confío en ganar la pelea, pero no me la tomo a la ligera", dijo Pacquiao, uno de los mejores púgiles de su generación y quien tiene maca de 59 victorias, seis derrotas y dos empates, con 38 nocauts. "No lo subestimo".

Horn apenas empezó a boxeado profesionalmente en 2013, y está invicto en 17 combates, con un empate.

Desde que perdió ante Floyd Mayweather Jr. en 2015 en Las Vegas, una pelea que rompió récords de audiencia, Pacquiao venció a Tim Bradley y Jessie Vargas, y conquistó de nuevo el título welter del OMB.

El filipino admitió que no conoce mucho sobre Horn, un australiano de 29 años que gusta de enfrascarse en el combate.

"Quiero un oponente que le guste el mano a mano, que lance muchos golpes, que sea agresivo", dijo Pacquiao. "Mi estilo es de lanzar muchos golpes, y creo que será efectivo contra el estilo de Jeff Horn. Por eso acepté esta pelea".