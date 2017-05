Paco Arango trae su cine benéfico a México

La cinta se estrena el viernes en México a beneficio de la Casa de la Amistada para Niños con Cáncer y los comedores comunitarios Va por mi cuenta.

“Lo que de verdad importa” sigue a Alec, un joven inglés mujeriego que descuida su trabajo y es perseguido por un grupo de apostadores a los que les debe dinero. Un día un tío al que no conocía le ofrece pagar todas sus deudas con la condición de que se mude a Canadá. Alec lo duda, pero al ver que no tiene alternativas decide ir a una pequeña comunidad en Nueva Escocia donde descubre que tiene el don para curar a la gente.

La versión original de la película es hablada en inglés, con las actuaciones de Oliver Jackson-Cohen como Alec y Camilla Luddington como Cecilia, una joven que descubre el potencial que tiene más allá de su personalidad destructiva. La versión doblada al español latinoamericano cuenta con las voces del actor mexicano José Ron y la actriz cubana Livia Brito.

El proyecto surgió para apoyar a los campamentos SeriousFun, creados por el fallecido actor Paul Newman para niños con enfermedades graves. Desde su película anterior, “Maktub” (2011), Arango ha buscado apoyar causas benéficas y de paso consiguió tres nominaciones al Goya. Al final los fondos de “Maktub” fueron para financiar una unidad de trasplante de médula ósea en el Hospital Niño Jesús de Madrid.

En “Lo que de verdad importa” incluye un mensaje de fe, pero el realizador aclara: “Yo no soy religioso, yo soy un creyente. Creo mucho en Dios, creo en Harry Potter, lo mío es tremendo”.

“Por mis vivencias yo he visto lamentablemente a mucho niño con cáncer fallecer a pie de cama, ahí es donde justamente yo he visto a Dios llorar”, dijo Arango, nacido en la Ciudad de México en 1966, heredero del empresario mexico-español Plácido Arango. “Intento impregnar a mis películas con esa fe, pero no es religioso”.

Entre sus planes contempla llevar la cinta a Italia, Francia, Portugal, Irlanda y Estados Unidos. Por lo pronto, en México, el elenco de voces se mostró feliz de poder ayudar a los niños de este país.

“Una de las palabras favoritas de mi vida es la congruencia. No basta con decir las cosas. Cuando yo vi el proyecto dije yo quiero ser parte”, dijo Ron. “Para mí lo más importante en la vida es ayudar, para mí lo más importante es el amor y la esencia para mí de la vida es poder compartir. Para mí lo es todo y la película toca estos temas. Estoy feliz y agradecido”.