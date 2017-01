Pacman Jones dice que no mereció ser arrestado

"Lamento que esto sucedió", dijo Jones en declaraciones a reporteros tras salir de la cárcel del condado Hamilton, más de 32 horas después de haber quedado detenido bajo cuatro cargos. Dijo que sería diferente si él le hubiese dado una golpiza a alguien, pero que toco lo que hizo fue tocar a alguien.

"Obviamente, si lo examinas, nada de esto tiene sentido", dijo Jones. "Vamos a ver qué pasa y estoy más que deseoso de que sea desestimado pronto".

Jones, cuya carrera en la NFL fue casi descarrilada por suspensiones y arrestos antes de que los Bengals lo contratasen en el 2010, dijo que planeaba discutir su situación con el coach Marvin Lewis. Un portavoz de los Bengals dijo el martes que el equipo estaba al tanto del incidente, pero no comentaría hasta que la causa legal fuese resuelta.

Las autoridades dicen que Jones forcejeó con guardias de seguridad de un hotel que investigaban luego que el jugador estaba golpeando puertas de habitaciones. La policía dice que Jones empujó a un empleado de seguridad y le metió el dedo en un ojo, tras lo cual se resistió con patadas y golpes de cabeza, cuando policías trataban de colocarle en un patrullero por el cargo inicial de agresión.

Fue acusado de agresión, desorden público y obstrucción de tareas policiales, además de hostigamiento con fluido corporal por escupir la mano de una enfermera cuando era registrado en la cárcel del condado.

El juez fijó una fianza de 37.500 dólares y le ordenó a Jones que proveyese una muestra de sangre y se sometiese a un análisis para detectar enfermedades transmisibles. La oficina del alguacil dijo que tenía que esperar a que hubiese personal médico disponible el miércoles por la mañana, por lo que Jones se pasó la noche en la cárcel.

La abogada pública Lauren Staley, que representó a Jones en la audiencia, le dijo al juez que el jugador rechaza "vehementemente" los cargos que llevaron su arresto. Staley dijo que el jugador contratará un abogado y que ella tiene un testigo para contradecir las acusaciones. Jones will be subject to potential NFL discipline after the case is resolved.

