Pacheco Entertainment libera a el cantante cubano El Micha

Tanto la empresa como el cantante, escenificaron y valoraron por separado un entendimiento que pone fin a meses de disputa legal. En esta ocasión, el tono conciliador ha marcado el mensaje de ambas partes.

A continuación reproducimos de forma íntegra la nota de prensa emitida por Pacheco Entertainment Production Enterprises:

Miami, 14 Abril, 2017 - Después de una agitada etapa para la compañía Pacheco Entertainment Production Enterprises y para el músico cubano "El Micha", la tarde de este jueves 13 de abril se dio a conocer la liberación por parte de la mencionada compañía al músico isleño. El artista, que desde hace algunos años ha venido enfrentando varios cargos por violar los estatus legales de un contrato universal que había firmado con esta productora, finalmente puede regresar a su carrera artística la cual fuera de Cuba había estado paralizada totalmente y hasta con una negación de entrada hacía Estados Unidos de América por la cancelación que tuvo su Visa. El Micha que estuvo guiado por otros promotores, productores y personas ligadas al mundo de la música desobedeció algunas de las condiciones de este contrato lo cual lo llevó a corte en varias ocasiones y que puso su carrera en picada. El caso, que se convirtió en uno de los momentos más desagradables para los fanáticos de la música urbana cubana fue durante meses lo más comentado en las redes sociales e hizo que se crearan a su vez detractores y seguidores quedando los dos bandos, tanto la compañía como el cantante injustamente tildados de poco profesionales sin mostrar un resultado final. Un contrato de exclusividad enmarca seriedad a la hora de trabajar, ya sea en el mundo del espectáculo que en las grandes empresas, y cualquier acuerdo que haya quedado pactado y que no haya sido cumplido hasta el fin por ambas partes puede terminar como el proceso del Micha", expresaron los abogados del litigio Lashawn Thomas de Miami Entertainment Law Group y Richard J. Díaz, dos de los mejores especialistas en éstos asuntos. Daniel Pacheco y Angélica Caballero, dueños de Pacheco Entertainment liberaron esta tarde al artista y a partir de hoy Jalisco 12 LLC, compañía del reconocido pelotero Héctor Olivera junto al popular promotor Denis Machete quien se dio a conocer hace algún tiempo con Miami Vice y ahora asume Exclusive Global Events son los encargados de la carrera del músico cubano. En términos legales ellos asumieron el contrato del Micha. El caso de Michael Sierra Miranda (El Micha), contó con el apoyo de varios músicos cubanos y otros artistas de talla internacional, pero cuando se ponía sobre la mesa el tema por el cual el cantante había sido llevado a corte, nadie dudó en aceptar que a pesar de ser un músico con muchas cualidades, violó la leyes y por eso estuvo demandado en más de una ocasión. Llega al fin una historia que más que una desagradable etapa para la vida de un artista y dos productores, fue la pura enseñanza de lo que debe hacerse o no a la hora de firmar un contrato.

Por su parte "El Micha" hizo llegar un vídeo desde Cuba donde ofrece disculpas a Pacheco Entertainment Production Enterprises por lo ocurrido y especialmente a sus seguidores los cuales se vieron envueltos en toda esta historia y que hasta en más de una ocasión ofendieron públicamente a la que fuera la compañía del artista, esa que le abrió las puertas en su momento para viajar y presentarse en Estados Unidos de América.

"Agradezco a Pacheco Entertainment y Angélica Caballero por llegar a un entendimiento conmigo como artista después de tanta polémica y estar en boca de tantas personas. Hemos llegado a la conclusión de que no valía la pena de que estuvieran alegres con nuestra situación. Este acuerdo ha sido tranquilo y en paz, terminando la fiesta como se quiso y agradezco a los fanáticos que estuvieron en todo momento a mi lado. Esta etapa me enseñó cuanta gente falsa anda por ahí. El tiempo pasa y no podemos seguir con los problemas porque no ha traído nada bueno y reitero el agradecimiento a Daniel Pacheco y Angélica Caballero quienes no se merecían tanto irrespeto. Gracias por lo que está pasando, por este momento que esperé por mucho tiempo, nos arreglamos y estamos en talla. Se acabó la bobería y para los chismosos punto en boca", así expresó en un vídeo recientemente el exitoso cantante de reguetón.

Deseamos que el artista pueda emprender nuevamente su carrera fuera de Cuba y que vuelva a obtener los éxitos que merecía y que por incumplir con su contrato le habían mantenido alejado de los grandes escenarios. Estamos seguros de que El Micha es un gran artista y asimila muy bien lo que es la producción de nuevos temas que pudieran saltar a la fama y posicionarlo como uno de los más populares de Cuba en los diferentes mercados que existen en la industria del entretenimiento.