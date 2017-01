Otra muerte sin aclarar en una prisión de Cuba

Las autoridades informaron a los familiares que Alexis Vázquez García, de 44 años, murió por un infarto, pero al abrir el féretro descubrieron que el cadáver presentaba hematomas en varias partes del cuerpo.

Eduardo Vázquez García anda desesperado desde el pasado 21 de noviembre. Quiere aclarar las circunstancias de la muerte de su hermano Alexis Vázquez García, de 44 años de edad, y sobre el que aseguran las autoridades carcelarias en Matanzas, murió de un infarto masivo.

Alexis cumplía un año de prisión por el delito de peligrosidad social pre-delictiva en el Centro correccional con internamiento conocido por El Alberguito, San Juan, enclavado en el Combinado Sur.

El día en que falleció lo llevaron hasta el remoto municipio “Julio A. Mella”, en Santiago de Cuba, y no a Camagüey, donde reside el grueso de la familia. Como no tenía familiares allí tuvieron que anunciarlo en la radio local y entonces fue que, al enterarse, pudieron viajar de la ciudad agramontina al Oriente de Cuba.

Lo del infarto los dolientes nunca lo creyeron. Hoy juran que falleció debido a los golpes recibidos.

En un video facilitado a Martí Noticias, puede observarse como la familia abre la caja mortuoria, le dan vueltas al cadáver y muestran los hematomas que tenía en las piernas, brazos y espalda, en medio de lamentos y acusaciones a las autoridades penitenciarias.

Buscando la verdad

Todo este entuerto lo relataron tres veces Eduardo Vázquez García y su madre Elia García Isaac al programa Contacto Cuba, de Radio Martí. Buscan que el caso no quede impune, y no tienen intención de atravesar todo el marasmo de la burocracia cubana.

En conversación con el hermano del fallecido, el mismo dijo que se enteraron por un familiar en Santiago de Cuba que llamó a Camagüey para ponerlos al tanto de la novedad. “El día 22 (de noviembre) le avisan a la familia en Santiago, casi a la hora de enterrarlo, que el cadáver está llegando allí, cuando él tenía la dirección de aquí de Camagüey”, relató.

Un capitán del Ministerio del Interior, perteneciente a la Dirección de Establecimientos Penitenciarios fue el encargado de llevar el cadáver, y explicar que no sabían de los familiares en Camagüey.

Las acusaciones contra los que tenían la custodia del recluso van encaminadas a esclarecer el modo en que murió, las contradicciones que mostraron tanto el citado oficial a cargo del viaje y como una Mayor –citada por los familiares- aseguró que los golpes se deben a que el hombre “sintió un dolor y cayó de una altura”, para justificar con ello los hematomas encontrados.

Martí Noticias contactó en dos ocasiones con el centro correccional El Alberguito, en San Juan, provincia de Matanzas. El día 28 de diciembre colgaron el teléfono antes de contestar una persona que dijo ser el Oficial de guardia, Sub-Oficial Rafael Guilarte. Ante la gestión por las evasivas a la familia, este respondió:

“Yo no sé nada de eso, mi socio, y aquí no se golpeó a nadie ni nada de eso. Él aquí le dio el dolor, se (le) llevó al médico y allí fue donde murió”, contestó casi con monosílabos. Cuando indagamos por su identidad, volvió a colgar.

Al día siguiente quien contestó el teléfono fue el 1er Sub-Oficial José García Padrón. “Lo único que te puedo decir es que él estaba aquí por la mañana, se llevó al hospital, y allá fue donde falleció”, aseguró Padrón.

Cuando se le preguntó por el traslado hasta Oriente negó toda responsabilidad: “No, no, de eso no tengo conocimiento”, concluyó.

“Muerte natural”: ¿negligencia de las autoridades?

Ante las acusaciones que hacen los familiares de Vázquez García de haber sufrido una golpeadura antes de morir, Martí Noticias envió un cuestionario a la Oficina del Examinador Forense del Condado Miami-Dade, la Dra. Katherine Kenerson. La misma envió un correo electrónico por medio de su portavoz, Martha Díaz, y reproducimos un fragmento a continuación.

“En respuesta a las preguntas/preocupaciones enumeradas en su correo, sería imposible para hacer una evaluación precisa sin ver el cuerpo. (…) Por ejemplo, si el cuerpo está en un estado temprano de descomposición putrefactiva, a veces los cambios de descomposición tempranos de la piel pueden parecer moretones. (…) Por ejemplo, el difunto puede tener un trastorno de sangre/médula ósea subyacente que lo hace propenso a moretones fácilmente, y por lo tanto puede ser natural. En contraste, también pueden haber sido inducidos por trauma. Como ella dijo antes, sin haber visto el cuerpo, es imposible hacer una evaluación precisa. Se necesitaría hacer una autopsia completa para descartar cualquier juego sucio, si se sospecha. Gracias”.

A los familiares que han viajado desde Camagüey a Matanzas para solicitar el resultado de la autopsia, les han informado que solamente podrá recogerlo en una unidad policial la madre del fallecido, que estuvo ingresada por diecisiete días a causa de la muerte del hijo.

La Dirección Municipal de Comunales en el municipio Mella, Santiago de Cuba, se negó a entregar el Acta de defunción, con el argumento de que era el documento legal para efectuar la inhumación, según testimonio de los familiares.

En referencia al manejo del caso por las autoridades penitenciarias, el abogado independiente Witner Ballester, residente en la provincia Holguín y miembro de la “Corriente Agramontista” aseguró que salen a la vista varias irregularidades.

“Debieron haber informado inmediatamente a los familiares, pero antes el galeno de este centro debió hacer un levantamiento del cadáver”, dijo el licenciado Ballester.

El abogado abundó en la abulia de la familia a realizar cualquier tipo de demanda. “En muchísimos casos he estado asesorando a personas que no tienen ninguna fe en hacer quejas o denuncias a instancias gubernamentales porque no hay división de poderes. Sugiero a los familiares que reclamen sus derechos”, finalizó.

La madre del fallecido Elia García Isaac, mantiene firme la acusación contra los custodios de su hijo muerto.

“En nada esos golpes tienen que ver… (con el infarto), me lo mataron, hablando honestamente”, concluyó la señora.