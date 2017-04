Osmani García sale de rehabilitación 'cargado de energía y alegría'

"Ya comienzo a reintegrarme a mis actividades recargado de energía y alegría. Los quiero muchísimo y estoy eternamente agradecido por el apoyo que me brindaron durante el último mes; ha sido de gran ayuda e inspiración. ¡Un fuerte abrazo a todos!", escribió en sus cuentas de Twitter e Instagram.

En los pasados días, el regreso del reguetonero se había anunciado con la publicidad de su próxima gira por Europa que comenzará el próximo 20 de mayo en Calabria, Italia.

"El equipo de Osmani García anuncia que la gira europea comenzará el sábado 20 de mayo en Calabria, Italia. ¡Les mandamos saludos de parte de Osmani a sus fans! Él está emocionado de verlos este verano después de su merecido y necesario descanso", fue el mensaje publicado en sus redes el pasado 9 de abril.

La ausencia de García durante el último mes se debió a su incorporación a un "programa de rehabilitación", según dijo a principios de marzo.

En aquel entonces el reguetonero afirmó haberse refugiado "en cosas inapropiadas".

"Quiero compartir con mi público que no me he sentido bien en mucho tiempo. He buscado alivio en cosas inapropiadas. He decidido entrar en un programa de rehabilitación. Y sé que con el apoyo de mi familia y mis fans voy a ganar esta batalla. Les pido que me manden muchísima luz y me mantengan en sus oraciones que las necesito", dijo en un vídeo difundido en Facebook.

Antes de su partida a rehabilitación, García estuvo envuelto en varias polémicas en Miami por su actuación en el festival de la Calle Ocho y por sus declaraciones sobre el exilio.

En un vídeo difundido por García después del incidente defendió que artistas como él no sabían "opinar de política" y que cuando les preguntaban "alguna cosa de esas de política" se les salía "el pinareño".

Hizo referencia a Gente de Zona que ha sido cuestionado por no asumir una posición crítica ante el Gobierno de la Isla y recorrer el mundo guardando los que muchos consideran un "silencio cómplice" sobre lo que sucede en Cuba.

García, incluso, llegó a afirmar que él era Miami y que una parte de las personas que lo criticaban eran "unos pencos".

Figuras como García provocan cierto descontento entre el exilio cubano por su apoliticismo y sus constantes viajes entre la Isla y Estados Unidos.