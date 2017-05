Oposición pide a la OEA detener salida de Venezuela

“Consignando estos documentos lo que estamos es formalizando nuestra visión para que se detenga la salida de Venezuela de la OEA”, dijo Borges a periodistas tras reunirse con Almagro.

El secretario general no habló con periodistas y un portavoz de la OEA rehusó responder una consulta de The Associated Press sobre si los documentos presentados por Borges detuvieron el conteo de los dos años para que Venezuela salga del organismo.

El legislador señaló que la decisión final sobre si procede o no la salida de Venezuela deberá adoptarse “con las reglas internas de los propios convenios y de la propia organización”.

Venezuela se convirtió en el primer país en gestionar su salida de la OEA cuando la semana pasada le notificó su intención por escrito a Almagro.

El artículo 143 de la Carta de la OEA estipula que cualquier Estado miembro podrá notificar por escrito al secretario general su intención de retirarse y que transcurridos dos años dicho Estado quedará desligado después de haber cumplido con sus obligaciones.

Borges planea reunirse posteriormente con una decena de legisladores estadounidenses de ambos partidos antes de regresar a su país el viernes.

