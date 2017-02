ONU saca de su lista negra a un ex señor de la guerra afgano

Un comité de Naciones Unidas quitó a Gilbuddin Hekmatyar de la lista, según indicó el viernes el Consejo de Seguridad en un comunicado. El líder de la organización islamista Hezb-i-Islami ya no tendrá sus activos congelados y no estará sujeto a restricciones para viajar ni a un embargo armamentístico.

Hekmatyar, un ex señor de la guerra que luchó contra las fuerzas de Estados Unidos tras la invasión de 2001 y que mantuvo una dura rivalidad con otras facciones afganas, aceptó dejar las armas el año pasado. Amin Karim, su negociador jefe, dijo antes a The Associated Press que regresará a la capital "en una cuestión de semanas, no meses".

Se le considera un posible rival del presidente, Ashraf Ghani, y del director ejecutivo de Afganistán, Abdulá Abdulá, que gobiernan el país a través de un frágil acuerdo para compartir el poder mediado por Estados Unidos tras las disputadas elecciones de 2014. El regreso de Hekmatyar a la capital podría avivar la incertidumbre política, mientras el gobierno trata de hacer frente a los revitalizados talibanes, que avanzan desde varios frentes.

Ghani firmó en septiembre un tratado de paz con Hekmatyar en el que el presidente aceptaba presionar a Estados Unidos y Naciones Unidas para que los retirasen a él y a su partido de las listas de terrorismo. El ex señor de la guerra firmó el acuerdo por videoconferencia en una ceremonia emitida en vivo en la televisión.

El acuerdo de 25 puntos da a Hekmatyar y sus seguidores inmunidad por sus actos pasados y les concede plenos derechos políticos.

Hekmatyar luchó contra las fuerzas soviéticas en la década de 1980 y después participó en la guerra civil desatada tras la retirada soviética, en la que se enfrentó a la llamada Alianza Norteña. Fue expulsado cuando los talibanes tomaron el poder en 1996 pero regresó tras la invasión estadounidense, prometiendo resistencia a la "ocupación" extranjera.

Sin embargo, sus fuerzas estuvieron confinadas en gran parte a dos provincias y en los últimos años han realizado pocos ataques. Se cree que se oculta en algún lugar de la provincia oriental de Kunar, donde tiene apoyo popular, y hace viajes ocasionales a Pakistán a través de la frontera cercana.