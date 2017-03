ONG: Millones de niños afganos no van a la escuela

Se estima que más de 400.000 menores afganos abandonen los estudios este año debido a la creciente inestabilidad y a la repatriación forzosa de refugiados afganos desde Pakistán, según Save the Children. Estos niños se sumarían a los 3,7 millones que ya están sin escolarizar.

Más de 600.000 afganos regresaron de Pakistán en 2016 y se calcula que en torno a un millón más harán lo mismo en 2017, después de que las autoridades paquistaníes endurecieran sus regulaciones.

Save the Children señala que en torno a la mitad de los niños que regresan no van a la escuela y a menudo trabajan en la calle porque sus padres no encuentran trabajo. Afganistán está sumida en una creciente crisis económica ante el avanza de la presencia talibán. Al mismo tiempo, la ayuda económica se ha ido reduciendo ante la retirada de las tropas occidentales en los últimos años.

"Mi padre vende helado y mi hermano vende bolsas de plástico, así que sólo ganamos un poco de dinero para comer", comentó a Associated Press Jahangeer, un niño de 11 años que regresó hace seis meses con su familia. "¿Qué puedo hacer? No puedo ir a la escuela".

El chico, que como muchos afganos sólo utiliza un nombre, empujaba un carrito con helados junto a su padre en Kabul. En el día en que comenzaba el curso escolar, dijo que le gustaría poder ir a clase.

"Hoy debería ser un día feliz en Afganistán, en el que los niños vuelven a clase por primera vez tras un largo invierno", dijo Ana Locsin, directora de Save the Children en el país.

"En cambio, es un día envuelto en tragedia por los millones que no pueden acceder a la educación y luchan por sobrevivir".