OEA suspende reunión extraordinaria sobre Venezuela

Minutos después de asumir la presidencia temporal del Consejo Permanente del organismo durante el próximo trimestre, Pary Rodríguez dijo a The Associated Press que canceló la reunión porque "no aceptamos que se haya planificado un Consejo Permanente sin nuestro consentimiento. Aún no hemos recibido los documentos relacionados a la reunión. No aceptamos que a Bolivia se le impongan consejos ya organizados".