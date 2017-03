OEA se reunirá el lunes por crisis en Venezuela

Los 20 países pretenden aprobar una resolución que calificaría la decisión del Tribunal Supremo de asumir las funciones de la Asamblea Nacional venezolana como "inconsistentes con la práctica democrática y una alteración del orden constitucional".

El proyecto de resolución exhorta al gobierno del presidente Nicolás Maduro a restaurar durante los próximos días "la separación de poderes y la plena autoridad constitucional de la Asamblea Nacional".

El tercer punto del borrador de resolución resuelve "aplicar, cuando sean necesarios, otros mecanismos interamericanos establecidos para la preservación de la democracia, según la Carta de la Organización de Estados Americanos y la Carta Democrática Interamericana".

El artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, que establece los estándares democráticos acordados por los países del hemisferio en 2001, autoriza a cualquier Estado miembro o al secretario general a convocar al Consejo Permanente en caso de que "en un Estado miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático".

El Consejo Permanente tendría la autoridad de convocar a un periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General, la cual podría suspender a ese país de la OEA con el voto afirmativo de los dos tercios de los 34 Estados que la integran.

El embajador beliceño Patrick Andrews, quien ejerce hasta el viernes la presidencia rotativa del Consejo Permanente, emitió la convocatoria horas después de que el secretario general de la OEA Luis Almagro la solicitara.

El boliviano Diego Pary Rodríguez asumirá la presidencia el 1 de abril durante el segundo trimestre del año.

En tanto, el dirigente opositor venezolano Henrique Capriles dijo el viernes tras reunirse con Almagro que si bien la OEA se había reunido ya esta semana sobre Venezuela, necesitaba hacerlo de nuevo a la luz del fallo del Tribunal Supremo.

"El debate de esta semana aquí en la OEA fue antes del fallo. Las cosas cambiaron drásticamente", dijo Capriles a periodistas tras reunirse durante casi dos horas con Almagro. "La OEA tiene que pronunciarse formalmente y eso no se ha dado. Si el gobierno no anula esa sentencia, por supuesto que debe aplicarse la Carta Democrática Interamericana. Si el gobierno no cumple, que haya suspensión".

Capriles expresó así su expectativa de que la OEA emita la semana próxima una resolución para declarar formalmente que el orden constitucional quedó interrumpido en su país después de que el Tribunal Supremo de Justicia asumiera esta semana las funciones de la Asamblea Nacional.

Almagro no conversó con los periodistas.

Luis Alonso Lugo está en Twitter como https://twitter.com/luisalonsolugo