Odúbel Herrera, líder en los nuevos Filis

El venezolano de 25 años de edad viene de una temporada en la que fue seleccionado por primera vez a un Juego de Estrellas y es señalado como el mejor jugador de posición de los Filis.

Entre los finalistas al Guante de Oro, Herrera pactó un contrato de 30,5 millones de dólares por cinco durante el receso de invierno, confirmándose como una de las figuras de la renovación de los Filis.

"Queríamos ver cómo iba a reaccionar tras recibir ese excelente contrato. Lo ha hecho muy bien. Cumple con todas las prácticas y lo hace con mucha energía, y pareciera que lo disfruta", señaló el manager de Filadelfia Pete Mackanin. "Es alguien que rebosa energía. Siempre conversando con sus compañeros y pone el ejemplo".

Herrera bateó para .286 el año pasado y acumuló un porcentaje de embasado de .361, con 25 robos en 32 intentos. También conectó 15 jonrones y 21 dobles.

"Tiene una excelente coordinación ojo-mano, heterodoxo, pero es la clase de jugador a los que define como un coleccionista de hits", Mackanin. "Batea hits que imposibles. Con un poco más de disciplina en el plato, puede ser capaz de ganar un campeonato de bateo".

Luego que los Rangers le dieron un contrato en 2008, Herrera se desempeñó principalmente como un defensor de las posiciones del medio del cuadro interior en la organización de Texas. Apenas fue titular como jardinero en 11 de 610 juegos en las menores.

Empezó a jugar fijo de guardabosque durante la liga de invierno de Venezuela en 2014-15 y arrancó la campaña de 2015 como el sucesor de Ben Revere en el jardín central.

"No dejo de aprender, todo los días aprendo algo nuevo", dijo Herrera. "Tengo buenos mentores, gente buena que está pendiente de mí, que quieren que mejore".

Juan Samuel, el instructor de jardineros de los Filis, es uno de los que guía a Herrera. Samuel, quien fue seleccionado tres veces al Juego de Estrellas, hizo la transición de la segunda base al jardín central cuando en 1989 emprendió su sexta temporada en las mayores.

"Seguimos trabajando con él", dijo Samuel. "Puede seguir creciendo. Lo que busco es que puede defender esa posición de manera natural. Aún no está en esa condición de natural. Quiero que lleguemos a ese nivel en el que todo lo haga de forma sencilla".

Herrera se perfila para ser el segundo jugador más joven en la alineación diaria de los Filis. Pero ya es alguien al que todos prestan atención.

"Me gusta que me vean como líder, pero ahora mismo me concentra en mis cosas", dijo Herrera. "Quiero mejorar. No le pongo pero si quieren seguir ese ejemplo, todo para mejorar".