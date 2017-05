¿Obstruyó la justicia Donald Trump? Sería difícil probarlo

La obstrucción de la justicia, no obstante, es un tema complejo, tanto en el plano legal como en el político. Y varios expertos coinciden en que podría resultar difícil demostrar que el presidente se pasó de la raya.

Lo que hay que saber sobre el tema:

¿QUÉ SIGNIFICA OBSTRUIR LA JUSTICIA?

En pocas palabras, impedir que las autoridades --policías o fiscales-- puedan investigar situaciones y hacer cumplir las leyes.

___

¿QUÉ SE SUPONE QUE HIZO TRUMP?

Comey escribió que Trump le pidió que pusiese fin a una investigación de Flynn cuando ambos se reunieron en febrero en la Casa Blanca. Comey, quien es sabido que toma notas de sus reuniones más importantes, relató el episodio en un memo que escribió poco después de la conversación, según un allegado al ex funcionario que vio el documento y habló con la Associated Press a condición de no ser identificado. Flynn se había visto obligado a renunciar como asesor de seguridad nacional por mentir acerca de la naturaleza de sus contactos con el embajador ruso.

La Casa Blanca negó que Trump haya dicho lo que le atribuye el memo de Comey.

___

¿UN PEDIDO DE ESE TIPO CONSTITUIRÍA UNA OBSTRUCCIÓN A LA JUSTICIA?

En un plano estrictamente legal, el pedido de Trump no se encuadraría dentro de los parámetros contemplados por la justicia que constituirían obstrucción de la justicia, según expertos. No hay estatutos que contemplan esa situación específica.

“Nadie escribiría estatutos federales con esta situación en mente porque es algo extraordinario”, que rara vez se da, dijo Jens David Ohlin, decano de la Cornell University Law School.

Inmiscuirse en una investigación federal podría ser visto como una obstrucción de un procedimiento judicial. Pero el fiscal tendría que demostrar que el presidente estaba tratando de influir en la investigación mediante métodos irregulares, y demostrar eso puede ser difícil.

Jonathan Turley, profesor de derecho de la George Washington University, dijo que Trump puede ofrecer varios argumentos en su defensa.

“Puede decir que planteó un tema que le preocupaba relacionado con un viejo conocido”, indicó Turley. “Eso no quiere decir que el pedido no fue algo totalmente inapropiado y, francamente, estúpido”.

___

¿HAY ALGUNA PRUEBA?

Los Memos de Comey pueden ser valiosos en una investigación de posible obstrucción.

“Es un relato escrito de Comey casi contemporáneo de lo que dijo el presidente”, indicó Bob Bauer, quien fue consejero de la Casa Blanca durante la presidencia de Barack Obama. “Eso es obviamente un elemento muy poderoso”.

Pero al no haber grabaciones, un memo puede ser visto como algo que no demuestra nada, como la versión de un bando que se contradice con la del otro, señaló el ex fiscal Jonathan López.

Al margen de esto, hay un testigo: Comey.

“La mejor forma de saber lo que pasó en ese encuentro sería llamarlo como testigo”, dijo la ex fiscal de distrito de Michigan Barbara McQuade.

___

¿HAY OTRAS POSIBLES MEDIDAS?

Incluso si no se lo halla culpable de haber violado alguna ley, un pedido de ese tipo puede generar un juicio político.

“Hay un patrón --el despido de Comey y decirle que ponga fin a la investigación de Flynn--, cosas que hace porque quiere frenar una investigación para que no involucre a los altos funcionarios de su gobierno, y tal vez a él mismo”, señaló Ohlin. “Es una forma de tratar de aprovecharse de su posición que resulta intolerable”.

Pero Turley cree que eso puede no ser suficiente.

“Lo que tenemos es un memo en el que un presidente le hace preguntas muy inapropiadas a un director del FBI”, manifestó. “Esto no alcanzaría ni siquiera para un juicio político”.

___

Los reporteros de la Associated Press Jill Colvin, Catherine Lucey y Darlene Superville colaboraron en este despacho.