Obra pierde patrocinio por asesinato de César tipo Trump

“Sin importar cuál sea su postura política, el montaje gráfico de Julio César en el festival Free Shakespeare in the Park de este verano no refleja los valores de Delta Air Lines”, dice la misiva. “La dirección artística y creativa cruzó la línea en los estándares del buen gusto".

Más tarde el domingo, Bank of America, con sede en Charlotte, Carolina del Norte, indicó que retiraría su patrocinio a la obra.

“The Public Theater decidió presentar a Julio César de una forma que pretendía provocar y ofender”, indicó el banco en un tuit. “De haber conocido sus intenciones, habríamos decidido no patrocinarlo”.

Las funciones en el Teatro Delacorte de Central Park comenzaron a finales de mayo, apenas días antes de que la comediante Kathy Griffin fue criticada por posar con una fotografía en la cual sujetaba lo que parecía una cabeza decapitada y ensangrentada de Trump.

Oskar Eustis, director artístico de The Public Theater y director de la obra, dijo previamente en un comunicado que “cualquiera que haya visto nuestra producción de ‘Julio César’ se dará cuenta que de ninguna manera propugna la violencia contra nadie".

La compañía no respondió en un primer momento a los mensajes de The Associated Press solicitando comentarios.

Antes el domingo, Donald Trump Jr. retuiteó un artículo de Fox News sobre la obra y escribió “Me pregunto, ¿cuánto de este ‘arte’ es financiado por los contribuyentes? Pregunta seria, ¿cuándo se convierte el ‘arte’ en mensaje político y cambia eso las cosas?”.

“Julio César” relata una historia ficticia del poderoso y popular líder romano que es asesinado por senadores que temen que se esté convirtiendo en un tirano. Está basada en la antigua Roma, pero muchas producciones han adaptado los personajes a la era moderna.

La producción se estará presentando hasta el 18 de junio.