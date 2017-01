Obama seguramente anunciará más indultos

Obama impuso el récord de conmutaciones otorgadas al anunciar el martes que Manning quedará en libertad en mayo, casi 30 años antes de tiempo. Manning, la agente de inteligencia militar que filtró más de 700.000 documentos estadounidenses, fue una de las 273 personas beneficiadas con la clemencia presidencial en un solo día.

Otros beneficiarios del indulto presidencial fueron el general retirado James Cartwright, acusado de mentir en otro caso de filtración y el beisbolista Willie McCovey, condenado en 1996 por evasión de impuestos. También se conmutó la pena de 55 años del nacionalista puertorriqueño Oscar López Rivera.

Sin embargo, Obama no ha terminado. La Casa Blanca dijo que otorgará más indultos el jueves —la víspera del fin de su presidencia_, aunque fuentes oficiales dijeron que éstos serán para infractores de las leyes sobre drogas y probablemente no habrá nombres famosos entre ellos.

Neil Eggleston, el asesor jurídico de Obama en la Casa Blanca, dijo que los beneficiarios sabrán que "nuestra nación es una nación que perdona, donde el esfuerzo y el compromiso con la rehabilitación pueden generar una segunda oportunidad y donde los errores del pasado no privarán a un individuo de la oportunidad de seguir adelante".

Las medidas son irreversibles y no pueden ser anuladas por Donald Trump cuando sea presidente.

Con el indulto a Manning y Cartwright, Obama parece estar flexibilizando su posición intransigente hacia los filtradores.

Pero no ha indultado a otro filtrador prominente, el excontratista de inteligencia Edward Snowden, asilado en Rusia, cuya extradición Washington no ha podido conseguir. Snowden no ha solicitado formalmente el indulto, aunque sus partidarios lo han reclamado. La Casa Blanca dijo que hay una diferencia entre Snowden, quien reivindica su actitud y Manning, quien según algunos funcionarios ha expresado remordimiento y purgado varios años de su condena.

El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, dijo que el indulto de Manning era "simplemente indignante", ya que su "traición puso en riesgo las vidas de estadounidenses y reveló algunas de las informaciones más confidenciales de nuestro país".

Según el secretario de prensa de Obama, Josh Earnest, el presidente cree que Manning ha sufrido "un castigo apropiado". En declaraciones a CNN, Earnest dijo que el tiempo cumplido por Manning en prisión es similar al que cumplieron otros por delitos similares "pero recibieron menos atención al cometerlos".

Manning, López y muchos otros quedarán en libertad en mayo, de acuerdo con el estándar de darles un período de readmisión a la sociedad.