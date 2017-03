Obama llega a la Polinesia Francesa en viaje privado

La fuente dijo que el exmandatario estadounidense llegó el jueves y luego abordó un avión a una isla privada. La funcionaria no dio su nombre a The Associated Press porque no estaba autorizada a dar información.

Obama se dirigía a "El Brando", un popular sitio de descanso en la isla Tetiaroa. Se llama así por el legendario actor Marlon Brando, quien compró el lugar después de quedar cautivado con su belleza extraordinaria durante la filmación de la película "El Motín del Bounty" de 1962, de acuerdo con el sitio web del hotel.

La funcionaria no dio más detalles de la visita. La Polinesia Francesa es un territorio francés en el Pacífico sur.