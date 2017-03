NY: universitarios marchan vs políticas migratorias de Trump

Con carteles que decían "Dejen de separar familias" los jóvenes y directivos de City College of New York, que forma parte de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, hablaron a través de un micrófono en favor de ayudar a estudiantes que viven ilegalmente en el país y que en estos momentos sienten miedo debido a directrices impulsadas por Trump que promueven la detención y deportación de inmigrantes sin autorización.

"Yo no voy a volver a vivir en las sombras", dijo al público Yatziri Tovar, una estudiante mexicana de City College de 24 años que lleva los últimos 22 viviendo ilegalmente en Nueva York. "Seamos solidarios con nuestros hermanos y hermanas indocumentados".

Los 24 campuses de la Universidad de la Ciudad de Nueva York no han adoptado formalmente el término de "campus santuario" para estudiantes inmigrantes pero sí han declarado que no compartirán información sobre sus alumnos con las autoridades migratorias y no permitirán la entrada a agentes de inmigración en zonas consideradas privadas, como aulas u oficinas. La universidad cuenta con al menos 6.500 estudiantes que viven ilegalmente en el país, según un informe del 2013 del contralor del estado de Nueva York

El gobierno de Trump ha emitido directrices que dejan claro que casi cualquier inmigrante sin autorización —independientemente de si tiene un historial criminal— podría ser detenido para ser deportado.

El presidente interino de City College, Vincent Boudreau, habló a favor de proteger estudiantes inmigrantes durante la manifestación del jueves, en la cual alumnos y profesores marcharon alrededor de uno de los edificios del campus.

Nueva York está considerada una "ciudad santuario", lo que significa que las autoridades locales no comparten información sobre inmigrantes detenidos con las autoridades federales de inmigración a excepción de algunos casos, como cuando se han cometido crímenes violentos.